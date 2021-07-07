西班牙有民眾在街道的垃圾桶旁，發現一隻瘦成皮包骨的野狼，隨即通報動物救援組織，而義工進一步檢查，發現牠其實是一隻流浪狗，毛髮嚴重脫落，甚至還有發炎狀況，便將牠帶回治療，經過5個月的照料後，發現這一隻狗的模樣非常帥氣。

根據《The Dodo》報導，西班牙有民眾今年2月在街道旁，發現一隻瘦弱的野狼，不斷在垃圾桶附近逗留，便趕緊通報動物救援組織「Galgos del Sol」，義工趕至現場後，用簡單的陷阱順利將野狼抓住，發現牠嚴重營養不良、毛髮脫落，皮膚甚至有發炎狀況，且雙眼結痂無法完全睜開。

經獸醫師進一步檢查，發現由於牠長期未受照料，且缺乏清潔，導致睾丸腫脹發炎，所幸雙眼非常健康，只是長久未清理導致眼皮黏在一起，儘管牠的外表看似野狼，但牠其實是一隻狗，牠看到人類並不害怕，也不排斥洗澡，推測流浪狗過去應該曾被人飼養，不知是被拋棄還是走失，所以才會流落街頭。

義工將牠安置於救援中心，並幫牠取名為Teddy，首先替牠清洗乾淨，之後再補充營養，經過數天的照料後，Teddy的眼睛終於能睜開，如今事隔5個月，Teddy的身體狀況恢復良好，也沒有脫毛的問題，Teddy終於露出帥氣真面目，牠耳朵豎起來的模樣，第一眼讓不少人誤以為是狼，目前牠正在等待領養。不少人表示「乍看之下真的好像一匹狼」、「這個變化實在是太大了，希望牠能盡早找到新家」。