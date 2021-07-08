篇篇妖魔鬼怪

字字人情世態

都說世間無

卻道心中有

見鬼，見到的是幽暗的人性與曲折的人心

你身旁的人，有幾％是鬼？如何揭穿他們的身份？

典籍中早已經把答案清清楚楚的告訴你：你身邊最多

可能有超過 30％的人，其實是鬼！

而且除非鬼與鬼之間互相揭穿，否則生人往往無法辨

識出祂們的真面目，更無法令祂們消失！

《見鬼》從中國特有的志怪小說當中，耙梳整理了古

人對鬼魂世界的各種猜測與想像，並且用偵探一般的眼

光，精細描繪出古代鬼世界的政治書中參照超過 80 部常見與罕有的志怪小說，如《諧鐸》、《虞初新志》、《池北偶談》、《關尹子》、《搜神秘覽》，以及 20 多部典籍如《韓非子》、《宋史》等，建構出一個人鬼共通、幽冥同 路的趣味讀本。

全書分成鬼之日常、鬼之百態、冥府探幽、人鬼之間、精怪一族等主題。透過閱讀書中一個 又一個生人與鬼魂互動的故事，令讀者看見曲折的人心與人鬼世界的愛恨情仇。書中擷取野史筆 記中的鬼怪故事，映照出幽冥世界裡的人間情味，餘味無窮。

【精彩書摘】

雖然儒家說立德、立言、立功為三不朽，但追求生命的不朽，始終是人類最執著的願望。不過，陰間的鬼也是有生老病死的。

紀曉嵐就認為鬼是會死的，他說：「鬼，人之餘氣也。氣以漸而消，故《左傳》稱新鬼大，故鬼小。世有見鬼者，而不聞見羲、軒以上鬼，消已盡也。」本來《左傳》中的新鬼大、故鬼小是指祭祀中地位的高低。到紀曉嵐這裡就演化成身材的大小，「故鬼小」成了鬼慢慢消散的證據；後人見不到伏羲、黃帝軒轅時期的鬼，也成了鬼會死的證據。在《庸庵筆記》「舊鬼玩月」的故事中，那些上了年紀的故鬼「鬚眉皓白，而長不滿三尺」，說得更加直白了。鬼既然會死，也會生病。而且麻煩的是，由於冥府嚴重缺乏專業技術人員，生了病還得跨界到陽間來請醫生。

南朝時杭州一帶有位名醫徐秋夫，在當地聲名顯赫。有天晚上，他聽到外面半空中有痛苦的呻吟聲，出門對著發聲處張望，黑漆漆的什麼也看不見，就問：「你是鬼嗎？哪裡不舒服？是缺衣少食嗎？如果生了病，要趕緊治啊！」這位名醫的職業病簡直是深入骨髓了。

那位無形的鬼說：「我是東陽人，生前是個基層官吏，因為腰痛而死，現在陰間的湖北做小官。不過，雖然做了鬼，這病根還在，苦不堪言。聽說您是名醫，專門從湖北過來掛個專家門診的號。」徐大夫說：「可是我連你的鬼影子都看不到，怎麼治？」

腰痛鬼說：「這好辦，您紮個茅草人，紮得精細點，按照真實的穴位扎針。紮完針，把茅草人扔到河裡就行。」徐大夫照辦了，像模像樣地在茅草人上扎針，還準備了一些祭品，派人一起扔到河裡。當晚，病鬼托夢給他，說徐大夫真是妙手回春，不僅針到病除，還照顧患者的飲食。(《續齊諧記》)

這個故事很有意思，首先，人的病痛是會帶到陰間的，即使不致命，其痛苦也毫無差別；其次，給鬼治病可以採用近似巫術的做法，直接針灸茅草人，遵循的是巫術中的相似律原則。當然，我們要注意的是，這是在大夫不能去陰間出診的情況下的處理。這位腰痛鬼在陰間的官職太低，可能沒有資格請大夫出診。如果是高層的幹部鬼，看病就有快速通道了。

唐文宗大和五年，湖北天門一帶有位名醫王超，擅長針灸，號稱針神。有一天中午忽然暴病而死，第二天又復活了。王神醫說，自己被召到陰間去出診了。當時有冥吏領著自己到了一座王宮，見一位長者躺在床上，左胳膊上有一個大如杯口的囊腫。長者命王神醫診治，於是王神醫取出針來，挑去囊腫，很輕鬆地就治好了，然後就被放回還陽。(《酉陽雜俎》續集卷一)

這位高官顯然比上一位小官的病要輕，但是由於他的級別高，就能夠請醫生跨界出診，而無須上門求醫。即使在陰間，看來醫療體制也有改革的空間。

無論官位高低，病痛是無法避免的。不過，對鬼來說，有些病卻是由陽間造成的，且帶點滑稽。

宋真宗年間，樞密使盛度病死，可是四肢還有餘溫，家人也不敢收殮。過了一天，盛樞密使又活了過來。告訴家人，自己是被勾魂使者誤抓的。到了閻王殿，發現該死的是另一位同名者，於是就被放回來了。在回來的路上遇到了太祖、太宗時期的宰相沈義倫，老宰相見到盛度很高興，說，你回去給我家裡人捎句話，我在這邊一切都好，就是「頗為汗腳襪所苦」。盛度還陽後，病漸漸好了，就去沈家傳話。可是沈家後人搞不懂「汗腳襪」是什麼意思。後來在收拾老宰相的靈位時，赫然發現靈牌架子上有一隻臭襪子。追問之下，才得知是守靈的老兵無意中把襪子扔在這裡，後來忘了拿走，導致那邊的老宰相一直受腳臭之苦。(《括異志》卷二「盛樞密」)

不僅是鬼，還有那些成精的妖怪，也同樣無法擺脫病痛之苦。此類故事甚多，《聊齋志異》卷十三的「二班」，說的就是名醫給虎精治病的故事。至於狐狸精，都能給人生孩子了，如果罹患產後憂鬱症，恐怕也不意外吧。

(本文摘自《見鬼 95條人鬼論綱》/遠流出版)

【作者簡介】

有鬼君，本名命黃曉峰，又稱「海上說書人」，也是及受歡迎的微信公眾號「天下無鬼」之主持 人。華東師範大學哲學碩士，曾任職上海古籍出版社及《東方早報：上海書評》，現為澎湃新聞 思想新聞中心編輯。