篇篇妖魔鬼怪

字字人情世態

都說世間無

卻道心中有

見鬼，見到的是幽暗的人性與曲折的人心

你身旁的人，有幾％是鬼？如何揭穿他們的身份？

典籍中早已經把答案清清楚楚的告訴你：你身邊最多

可能有超過 30％的人，其實是鬼！

而且除非鬼與鬼之間互相揭穿，否則生人往往無法辨

識出祂們的真面目，更無法令祂們消失！

《見鬼》從中國特有的志怪小說當中，耙梳整理了古

人對鬼魂世界的各種猜測與想像，並且用偵探一般的眼

光，精細描繪出古代鬼世界的政治書中參照超過 80 部常見與罕有的志怪小說，如《諧鐸》、《虞初新志》、《池北偶談》、《關尹子》、《搜神秘覽》，以及 20 多部典籍如《韓非子》、《宋史》等，建構出一個人鬼共通、幽冥同 路的趣味讀本。

全書分成鬼之日常、鬼之百態、冥府探幽、人鬼之間、精怪一族等主題。透過閱讀書中一個 又一個生人與鬼魂互動的故事，令讀者看見曲折的人心與人鬼世界的愛恨情仇。書中擷取野史筆 記中的鬼怪故事，映照出幽冥世界裡的人間情味，餘味無窮。

【精彩書摘】

有鬼君曾經在本書前言「鬼世界的九十五條論綱」中提到，由於人鬼在形質上的差異，人很難長期在冥界生活，而鬼卻能很好地融入人類社會。按照這個邏輯推演，混跡於陽間人類社會的鬼應該非常多。事實上，我們周圍的鬼確實很多。驚不驚喜？意不意外？

在「掠剩使」的故事中，鬼是這麼說的：「凡市人賣販利息，皆有常數，過數得之為掠剩，吾得而掠有之。今人間如吾輩甚多。」(《稽神錄》卷三「僧瑉楚」)

「今人間如吾輩甚多」已說明人鬼混雜的情況，至少在唐代就很普遍了。當然，這裡說的混居於人類之中的鬼，其實是長期出差的掠剩使，嚴格說來，還不能算是移民。到了宋代，市民社會的發達，大批的鬼遷居陽間，人鬼雜處的局面蔚為可觀：

南宋有個官員史忞退休後，回故鄉臨安鹽橋定居(今杭州市下城區慶春路中河北路口的慶餘亭)。他帶著下屬一起逛街，見到一個賣烤鴨的人竟是自己舊日雇用的廚子王立，不過這廚子在史忞做官時就死了，下葬都一年了。王立看見舊主，連忙上前請安，並端上一隻烤鴨。史忞問：你身為鬼魂，怎麼能光天化日之下在帝都亂竄？王立說：我這不算什麼，如今臨安城中，十分之三都是鬼(「以十分言之，三分皆我輩也」)。或扮成官員，或扮和尚、道士，或扮商販，或扮失足婦女，每天與人來往，和平相處。

史忞又問：你這烤鴨是真的嗎？王立說：當然是真鴨，就在農貿市場買的，每天買十隻活鴨，天不亮到作坊裡就著爐火烤熟，然後賣掉。天天如此，尚可糊口。不過，白天好過，晚上難熬。沒地方住，只能睡在屠戶的肉案下面，有時還要被狗追著到處逃。史忞感慨不已，給了他兩貫錢，讓他找個安身之處。此後，王立常常給他送烤鴨。時間久了，史忞覺得有點不對勁，我一大活人，每天跟鬼來往，莫不是將不久於人世？王立就跟他說，您不用擔心，您家裡孩子的奶媽就是鬼。說著拿出兩個小石子，「乞以淬火中，當知立言不妄」。史忞不大相信，因為這個奶媽在他家已經生活了三十年，現在是六十多歲的老太了。回到家後，他假裝開玩笑地對老太說，外人傳說你不是人，是鬼？老太大怒：是啊，六十多了，也該做鬼了。雖然惱怒，卻沒有畏懼之色。正好有僕人在一旁熨衣服，史忞試著將小石子扔到熨斗的炭火裡，果然就見老太的臉色變了，身體像逐漸氣化一樣越來越淡，「如水墨中影」，然後就消散在空氣中。(《夷堅丁志》卷四「王立爊鴨」)

這個故事對人鬼混居的生活描述得很細緻，至少有幾點是可以肯定的：一、他們的確是來自冥界的移民，並非出差公幹。

二、他們遵循陽間的生活秩序，即使生活不如意，也不隨意使用法力，入鄉隨俗，就像吳太伯來到吳越要斷髮文身一樣。

三、他們可以長期在陽間生活而不被發現。

四、他們身份的暴露，往往是因為被同類說破。

不過，最令人震驚的，是杭州城中鬼的比例竟然高達總人口的百分之三十，南宋時的杭州是首屈一指的國際大都市，生活便利，工作機會多，群鬼彙集也是可以理解的。所以下面一個南宋的故事還是發生在杭州。

南宋孝宗年間，河北人王武功，在湖北武昌一帶做官。他雇了一個十多歲的小僕人，名叫山童，這孩子聰明伶俐，很討人喜歡。後來，王武功生了個兒子，又雇了賈氏為奶媽。可是孩子出生不久，山童忽然不告而別，怎麼也找不著了。當年冬天，王武功調任臨安，在錢塘江邊遇到了山童。山童請他到茶館敘話，王武功說，你在我家裡做得好好的，我待你也不薄，怎麼不說一聲就走了呢？山童說：不敢向您隱瞞，我其實是鬼，原本在您家裡做事很安心。可是您雇的奶媽賈氏也是鬼，她怕我洩露她的身份，對我百般構陷，我只能避開。您將來對她要提防著點。說著就告辭離開。王武功半信半疑地回到家中，正跟夫人說起此事，賈氏抱著孩子進來，向主人誇耀自己帶孩子帶得好，「以兒肥腴誇為己功」。王武功把孩子交給夫人抱著，轉臉笑著對賈氏說，山童說你是鬼，這是真的嗎？賈氏拍掌大罵：官人怎麼能相信那個小王八蛋的話？一邊罵一邊走到廚房，眾人跟著進來，只見賈氏如煙氣一般，瞬間就消散了。(《夷堅志補》卷十六「王武功山童」)

這個故事中，雖然山童曾暗示賈氏可能對孩子不利，但多半是構陷，因為在山童離開的那段時間，孩子並未有什麼異常，反而養得肥肥胖胖的。很可能是鬼魂之間的矛盾導致互相揭發。兩個故事都表明，鬼魂的身份被說破後，就立刻消散。

這種鬼移民到陽間，與人類共同生活的情況，志怪作品中稱作「生身活鬼」。「生身活鬼」一般並無惡意，像《聊齋志異》卷八中的「呂無病」，甚至是賢妻的典範。《夷堅志補》卷十六的女鬼「蔡五十三姐」，嫁為人妻之後，生了一男一女，自己掏錢讓遊手好閒的丈夫做生意，生活富裕起來。可是遇到一個道士，運用法術說破她的身份，導致她「寂寞滅無跡」。

可以猜測一下，很可能在陰律的規定中，鬼移民到陽間是絕對的禁忌，因為只要被說破，他們基本是以屍骨無存的方式湮滅—在關於鬼的形質的記載中，身體的發散、消逝，往往意味著鬼的死亡。也就是說，他們在陽間「寂寞滅無跡」，也許並非我們想像的那樣，可以回到冥界，而是觸發了陰律中的死刑判決。而這一結局帶來的遺憾是，他們根本沒有機會說明自己移民陽間的原因，他們是鬼魂史上的「失蹤者」，隨風而逝了。

(本文摘自《見鬼 95條人鬼論綱》/遠流出版)

【作者簡介】

有鬼君，本名命黃曉峰，又稱「海上說書人」，也是及受歡迎的微信公眾號「天下無鬼」之主持 人。華東師範大學哲學碩士，曾任職上海古籍出版社及《東方早報：上海書評》，現為澎湃新聞 思想新聞中心編輯。