國外有一名飼主養了2隻孟加拉貓，日前其中一隻竟溜進廚房，偷了一塊生的雞胸肉，偷竊過程正好被主人拍下，而愛貓驚覺被發現後，便趕緊逃離現場，隨後竟跑到滾輪上，只見牠把自己逼進「死路」，不斷在滾輪上原地逃跑，讓主人看了哭笑不得。

國外網友＠cattertainment飼養了2隻孟加拉貓，分別是Snow、Sky，她也經常在社群平台上分享愛貓的趣味影片，日前其中一隻竟溜進廚房裡偷肉，只見牠大剌剌的叼著生雞肉走回客廳，隨後發現自己被抓包，便趕緊跑到牆附近的滾輪上，想在角落裡慢慢享用。

沒想到此舉吸引另一隻貓靠近，偷肉貓為了護食便跑了起來，想叼著肉逃開，豈料牠不知道自己站在滾輪上，雖然很賣力向前跑，但牠都只是在原地跑步，而同伴則在一旁看傻眼，隨後偷肉貓發現不對勁後，便趕緊跳開滾輪跑走，偷到的雞肉則被遺留在滾輪上。

飼主邊笑邊將過程拍下，之後分享至抖音，累積1940萬觀看次數。不少人笑著說「那隻貓跑到歇斯底里了」、「我的貓昨天也偷了我的雞翅，幸好上面有辣醬，我就知道牠跑到哪偷吃了」。孟加拉貓（Bengal cat）又稱孟加拉豹貓，由石虎與短毛家貓雜交出來的，個性獨立性強、性情多變，有時會表現出野性的一面，捕獵能力比其他品種的貓強。