烏干達近日發生一起駭人聽聞的事件，一名母親因為要外出工作，將1個月大的嬰孩獨自放在家中便出門，豈料回家後竟發現飼養的豬躺在滿是血跡的嬰兒床上，最終村民們合力幫忙，將這隻豬抓起來剖腹，在牠體內找到了嬰兒被吃掉的頭、四肢和內臟，讓這名母親悲痛不已。

根據《Daily Monitor》報導，這起事件發生在烏干達拉卡伊區（Rakai District）的某個村莊，女子塔克瓦希布韋（Peace Tukwasibwe）為了增加家庭收入，飼養了3頭豬。本月3日她因為要去香蕉園摘採蔬果準備早餐，將1個月大的孩子獨自留在家中，但回來後卻不見孩子的身影，只有1隻嘴角沾著血跡的豬，躺在滿是鮮血的嬰兒床上。

塔克瓦希布韋想起回家路上，她看見了幾個很像斷肢的詭異物體，因此急忙請村民一起幫忙，將這隻豬抓住後殺掉剖腹，結果真的在牠的體內發現孩子的頭部、手臂和內臟，讓塔克瓦希布韋感到十分崩潰。

村民穆哈吉（Abraham Muhangi）表示，大家都沒有預料到會發生這種事，「我們所有人對此都感到不知所措，也不忍心責備嬰兒母親」；這起事件讓村莊所有居民都不敢再碰這隻「殺人豬」，因此眾人最終放火焚燒豬屍，並將嬰兒剩餘的遺體安葬。