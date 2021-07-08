面試好幾間公司都未被錄取，並不代表就是失敗者。日本有一名網友在推特表示，去年他參加了幾十間公司的面試，豈料最終都未被錄取，近日他將多間公司的宣傳手冊撕毀，以拼貼方式做出一幅梵谷的知名畫作，讓不少人看了佩服到五體投地。

根據《BIGLOBE》報導，求職男@tai_oi_shii在推特提到，去年他面試了幾十間公司，沒想到全都以失敗告終，當時讓他感到非常喪氣，但他並未因此放棄，最終成功找到工作，近日他靈機一動，將未被錄取的公司宣傳手冊撕碎洩憤，並拼貼成畫家梵谷的知名畫作《夜晚露天咖啡座》。

@tai_oi_shii更寫下「被公司拒絕而產生的悲傷、遺憾都昇華了，也感謝最終錄取我的公司」，此PO文曝光後，獲得31.8萬人按讚，不少人跪著看作品，驚呼「怎麼會有企業拒絕這樣的天才...」、「快把作品寄給那些拒絕你的公司，讓他們後悔」、「拼貼畫裡能感受到你的怨氣」。

@tai_oi_shii受訪時表示，當他在拼貼公司宣傳手冊時，也回想起面試時的艱辛過程，儘管找工作並不容易，但也幫助他成長，找工作甚至更積極、有動力，「求職路上遇到不少挫折，但千萬別因為失敗，而覺得自己很沒用，現在我也成為社會新鮮人了」，也希望正在求職的人別因被拒絕而放棄。