家中若是太過潮溼，經常會招來意想不到的生物，尤其是出門穿鞋時才發現鞋底裡藏著小動物，肯定會被嚇死。泰國一名女子日前準備出門穿鞋時，發現鞋底有一條詭異生物正在蠕動，仔細一看竟然是一條小蛇竄出，讓她嚇到趕緊將鞋往前扔。

根據當地媒體的報導，泰國一名年輕女子日前在個人臉書上分享一則貼文，內容表示「下雨天請大家多加小心，尤其是潮溼的地方，因為鞋底可能會出現不明物體」。原來這名女子先前都將鞋子放在門外的地上，方便外出時直接穿脫，但她沒想到近日準備出門時，竟看到球鞋深處有一隻不明生物正在蠕動，她好奇的將鞋舌打開看看是什麼，原以為只是蟾蜍之類的小動物，沒想到仔細一看裡面竟藏了一條蟒蛇寶寶，讓她嚇了一大跳，當場將球鞋丟在地上逃跑。

過了一陣子之後，女子再度回來查看，發現蛇寶寶依然躲在鞋底不肯離開，她只好硬把蛇寶寶倒出來，蛇寶寶最後也以敏捷的速度逃離，結束這場鬧劇。

網友看到貼文後紛紛留言「下雨天真的會跑出很多意想不到的動物」、「看起來像是蟒蛇寶寶沒錯，但應該不是毒蛇」、「希望牠下次能躲在安全的地方」、「一個沒注意不是被牠咬，就是不小心把牠踩死」、「下次出門前一定要先看一下鞋底」、「我是那條蛇，應該也會被嚇死」。