蟒蛇可以吞食體型比自己大的獵物，部分種類還擁有劇毒，讓許多人都非常害怕牠們。不過最近美國一間爬蟲動物園上傳的蟒蛇照片卻受到眾多網友關注，因為牠的身體在陽光照射下，竟可以發出耀眼的七彩光芒，讓許多人看到以後都相當驚嘆，紛紛直呼太美了！

根據《福斯新聞》報導，位於加州芳泉谷（Fountain Valley）的爬蟲動物園（The Reptile Zoo）近日在官方Instagram上傳了網紋蟒（Reticulated python）的照片及影片，這條蟒蛇被飼育員命名為「MyLove」，從畫面上可以看見，牠不同於一般的蟒蛇，身上的鱗片只要在陽光照耀之下，就會發出耀眼的七彩光芒。

網友們看到後都相當驚喜，讓MyLove瞬間在網路爆紅，成為「話題蛇物」，貼文發布至今已超過3萬人按讚，大家紛紛留言：「真的太美了」、「如果動物園幫蟒蛇出寫真雜誌，我一定第一個花錢買」、「天啊！太神奇了，我從來不知道有這種蟒蛇存在」、「我進園區的第一個要求一定是『帶我去看MyLove！』，牠真的太美了」。

爬蟲動物園的創始人布魯爾（Jay Brewer）接受採訪時透露，MyLove之所以能夠發出這麼漂亮的光澤，是因為牠同時擁有雜色（Motley）和金童（Golden Child）的基因，布魯爾也說MyLove是一條個性溫馴的蟒蛇，「牠是一條超級甜蜜的蟒蛇，是我見過個性最好的蟒蛇之一」。