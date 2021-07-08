波蘭農夫米夏爾（Michal Myslowski）在盧布林（Lublin）近郊擁有大片農地，後來被開發商看上，想買下周邊土地開發住宅區，經過多次協商，附近居民全都點頭同意將土地賣給開發商，唯獨米夏爾堅決不肯，開發商只好作罷，便在米夏爾農地四周蓋起了一棟棟的公寓大廈。

根據《Ladbible》報導，盧布林擁有廣大的農地，多年前被開發商看中此處的商業價值，打算蓋住宅區營利，於是派人向農地擁有者進行協商和談判，眼見所有人都點頭答應，唯獨米夏爾讓開發商狠狠踢到了鐵板，堅持不願出售自家土地，開發商只能無奈作罷，圍著米夏爾的農地興建住宅區。

等到大樓建成後，米夏爾也不在意，依舊照常到田裡巡視農作物，到了收成季節就會開著巨大的收割機，在四周都被公寓大廈團團包圍的農地進行莊稼收割。

當地住戶對於米夏爾不願意配合將農地賣掉的決定，不但十分欣賞他不向金錢低頭的態度，也樂見家門前方的農作風景，「每天可以從窗戶看到這樣的景象，比整天只看見鋼筋水泥好多了」。

米夏爾也表示這裡的居民相當友善，「很多人會在窗邊向我揮手，我也會向他們揮手，有時他們會將我工作的樣子錄下來PO網，我也不介意，相處上沒什麼問題。」