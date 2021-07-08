英國有民眾日前在路邊發現7隻幼貓，但附近都未有母貓出現，擔心小貓可能因此餓死，便通報動物救援組織，所幸幼貓身體都非常健康，但牠們僅2周大左右，雖然可透過人工飼養，不過由動物照顧牠們，小貓才能培養出社交能力，因此義工便讓一隻拉不拉多犬擔任起保姆，形成特殊的家庭。

根據《People》報導，日前有民眾在路邊發現7隻幼貓，但在附近卻不見母貓的蹤影，擔心牠們可能被棄養，或母貓遭遇不測，幼貓可能因缺乏照顧而餓死，便趕緊通報動物救援組織「animal rescue charity Battersea」，義工便將小貓帶回並進行檢查，所幸小貓們只是很餓，身體健康狀況良好。

救援組織裡的護理師雷切爾（Rachel）表示，這些小貓僅出生2周，初期須全天候餵奶，而她所飼養的救援犬「巴蒂」（Bertie）則成了小貓們的臨時保姆，雷切爾表示，「巴蒂不僅幫助小貓更有自信，也讓牠們學習如何與其他動物互動，巴蒂很有耐心地養育這一窩沒有血緣關係的幼貓」。

小貓似乎把巴蒂當成媽媽，經常趴在牠身邊睡覺，而巴蒂也將牠們視為自己的孩子。雷切爾補充的說，「看到自己養的救援狗能幫助到其他動物時，讓我非常感動又自豪，巴蒂雖然還不到2歲，不算是成年狗，但當你看到牠耐心地養育小貓時，會覺得牠比實際年齡還成熟」。待幼貓能夠自主進食後，牠們將會被送回收容所，等待民眾領養。