由人氣漫畫所改編的動漫《終末的女武神》近來掀起網友熱議，尤其是第一集裡，性愛女神阿芙蘿黛蒂（Afrodite）挺著超不科學的豪乳，以及坐在「捧乳椅」上別出心裁的出場方式，讓不少動漫迷看了臉紅心跳，這樣的名場面也連帶掀起捧乳椅的二創熱潮，其中新加坡Coser「Neoneko JX」更大方PO出一系列Cos美照，成了當中的佼佼者。

《終末的女武神》劇情講述著由於人類不斷破壞環境，眾神在一千年一度的「人類存亡會議」中，決定讓人類滅絕，唯有女武神布倫希爾德反對。她主張應舉辦由13位神明對上13位人類，並各自進行一對一決鬥的「神VS.人類的最終鬥爭」。若是人類搶先取得7勝，就可以存活至下一次的「人類存亡會議」。

不過在第一集裡，性愛女神阿芙蘿黛蒂挺著胸前豪乳，坐在「捧乳椅」上的這一幕超不科學畫面，很快就在社群上迷因化，掀起網友二創熱潮。

就連新加坡Coser「Neoneko JX」也完美還原這一幕，並PO出一系列Cos美照，畫面中可見，無論是身材、妝容、神情，甚至是坐姿，都與動畫中的阿芙蘿黛蒂如出一轍，就連經典的捧乳椅也直接複製完成，性感扮相曝光讓人看了臉紅心跳。