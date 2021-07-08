大陸雲南亞洲象群離開雲南西雙版納保護區一路北上後，牠們的動向受到全球關注。日前大陸監測隊透過無人機發現，其中有2頭母象發生爭執，不斷用頭撞擊對方，而另一頭公象發現後，便趕緊上前勸阻，形成非常有趣的畫面，專家對此表示，公象打架較常見，而母象則比較少被監測到。

根據《新浪新聞》報導，雲南省森林消防總隊野生亞洲象搜尋監測隊近日透過無人機發現，14頭北遷亞洲象在新平縣桂山街道附近山林休息時，其中2頭母象突然起衝突，期間出現追逐打鬧、互咬鼻子、用象鼻拉尾巴等狀況，牠們甚至還用象腿互踢對方，追逐中一頭母象因下雨後地滑不慎摔倒。

公象見狀便在一旁勸架，並用鼻子和頭部安撫爭吵中的母象，甚至還試圖用身體擋在中間，模樣看起來非常慌張，但母象並未因此停止爭執。西雙版納國家級自然保護區工程師沈慶仲表示，象群內發生爭執是正常的行為，而畫面中打架的2頭母象，其中一頭已成年，牠其實一直讓著另一頭還未成年的母象。

另一位專家雲南大學教授陳明勇則透露，公象打架的場面較常見，不過此為首次監測到母象激烈打鬥的畫面，「公象打架可以從早上打到晚上，但母象打鬥還是第一次見到。這應該屬於象群群體生活中的等級爭鬥，通過爭鬥確定在群體生活中的地位」，所幸之後在公象的勸阻下，2頭母象才終於和解。而這段影片也在網路引發討論，不少人笑說「真是不『象』話」。