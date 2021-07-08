大陸湖北一名男子近一個月來，右眼經常無緣無故就開始流眼淚，讓他感覺相當異常，到醫院檢查後發現，他的鼻腔中長了一顆囊腫，壓迫使鼻淚管阻塞，才會造成流淚的現象，然而醫生開刀時竟意外發現，這個囊腫內還長了一顆牙齒，讓他感到非常震驚，直言自己從業40年從沒見過這種狀況。

根據陸媒報導，湖北武漢的李先生近一個月來右眼總是無緣無故流淚，到醫院檢查後發現他的鼻腔內長了一顆囊腫，它壓迫到鼻淚管使其阻塞，眼淚無處可去才造成李先生流淚的現象，為了解決這個問題，醫生建議李先生動手術將囊腫摘除，然而手術進行時卻有意想不到的事情發生了。

艾格眼科醫院眼眶腫瘤科主任程勉征表示，撥開囊腫後他發現裡面竟長有一顆牙齒，「它的型態和我們正常牙齒是一樣的，差不多和一顆花生米一樣大」；程醫生也指出，所有的牙齒都應該長在口腔內，然而李先生的牙齒卻長到了鼻子內的上額竇上，屬於異位生長，推測正是這個原因才引發囊腫。

程醫生也說，雖然牙齒異位生長到鼻腔內不算罕見，但能長這麼大，還形成囊腫導致鼻淚管堵塞的，在他從業40年期間從未見過。目前李先生的囊腫已經去除，但那顆「罪魁禍首」牙齒卻還留在上額竇，程醫生解釋，若是硬將牙齒拔掉可能造成極大損傷，所以只能為患者重新建一條淚道，避免未來再度發病。