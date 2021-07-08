狗狗的精力非常旺盛，因此飼主都必須陪伴牠們散步、玩耍，藉此消耗他們的體力。澳洲一名飼主近日想帶著自家黃金獵犬外出散步，豈料狗狗卻只想窩在家裡不動，被強制外出的牠只好無聲坐在原地抗議，飼主無奈之下，只好扛起狗狗的身體，拖著往前走。

根據《每日郵報》報導，這名飼主居住在澳洲伯斯（Perth），日前她帶著飼養的黃金獵犬外出散步，然而狗狗卻有些懶惰，一點都不想要活動，但最終還是被迫套上牽繩、走出家門，為了打消飼主散步的念頭，牠乾脆坐在原地，一動也不動地表示抗議，就算飼主用力地拉繩子，牠也絲毫沒有動搖。

飼主對於固執的愛犬相當無奈，但為了讓牠活動筋骨，只好扛起狗狗的身體，拖著牠往前移動，原本以為走了一段距離後，愛犬會改變心意，願意主動散步，沒想到她一放下狗狗的前腳，牠又定格在原地不動，讓飼主感到崩潰和傻眼。

事實上，過去也曾發生過類似事件，一隻叫做Elsie的黃金獵犬躺在人來人往的街道上不願離開，飼主拚命拉動繩子想讓牠起身，不過Elsie還是固執地躺在地上，直到最後有一名路人假意要給牠冰淇淋吃，Elsie一見到食物立刻興奮起身，搖著尾巴跟在路人屁股後面，貪吃的模樣讓飼主十分傻眼，而這逗趣的過程也被一旁的民眾拍攝下來，在網路上掀起熱烈討論。