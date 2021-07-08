液體貓咪見過不少，液態狗狗見過沒有？美國佛羅里達州一名女子安娜（Anna Elizabeth）日前在蓋恩斯維爾（Gainesville）地區一間古董商店購物，意外發現裡頭飼養了一隻名叫Smoke的比特犬，有趣的是，這天牠竟拖著身體，猶如液體一樣緩緩的滾下樓梯，軟爛模樣讓她看了當場笑翻。

安娜日前在臉書PO文指出，當天在蓋恩斯維爾一間古董商店看見了Smoke，「牠似乎是想告訴我下樓梯的正確方式。」影片中可見，Smoke側躺在樓梯上，接著利用渾圓的屁股和結實的大腿移動身軀，下一秒就「咚咚咚」的沿著樓梯一層一層滾下。

不過意猶未盡的牠，在聽到呼喚聲後，又光速朝著樓上燦笑狂奔，彷彿像是在說「好好玩！我想再玩一次！」接著再次重複先前的動作，像液體一樣的緩緩滾下樓梯，天真燦爛的模樣萌翻在場所有人。

畫面曝光後，不少網友全被Smoke的軟爛模樣給逗樂了，紛紛留言直呼「走在時代尖端的下樓法」、「下樓梯順便按摩抓癢的概念」、「又蠢又好笑」、「狗：唷呼～有溜滑梯不玩嗎？」、「狗狗的快樂就是那麼平凡」。