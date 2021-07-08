美國威斯康辛州一個國家公園裡，日前出現一隻俯衝向下的老鷹，正在攻擊草地上的兔子，特別的是，兔子期間不斷發出求救聲，隨後一隻鹿突然衝了過來，用前腿猛力踢老鷹，讓兔子順利脫逃，而此畫面曝光後，讓不少人直呼「真實版《小鹿斑比》」。

根據《每日郵報》報導，威斯康辛州北歐山國家公園（Nordic Mountain country park）的管理員米勒（Kris Miller），日前修剪樹木時發現，草地上出現一隻死掉的紅尾鵟（red-tailed hawk），由於該公園禁止狩獵，他擔心紅尾鵟可能是被獵殺而亡，便查看附近的監視器。

畫面中可見，紅尾鵟俯衝向下，試圖捕獵草地上的兔子，兔子反應不及被抓住，痛苦的發出尖銳聲響，有趣的是，一隻白尾鹿似乎是聽到兔子的求救聲，竟突然衝了過來，隨後便用前腿狂踢紅尾鵟，使紅尾鵟鬆開爪子，兔子才得以逃脫，而白尾鹿並未因此離開，攻擊紅尾鵟長達2分鐘，最終將對方活活踢死。

米勒提到，「兔子發出求救信號，鹿可能誤以為是幼崽的求救聲，或許也可能是真實版《小鹿斑比》的故事，我以前從未見過這樣事情」，他隨後將畫面拿給同事看，眾人也都難以置信。影片被分享至臉書後，累積300萬觀看次數，不少網友驚呼「根本是《小鹿斑比》的劇情，斑比與牠的兔子朋友桑普（Thumper）」。