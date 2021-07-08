對很多飼主來說，毛小孩不只是寵物，而是陪伴自己度過許多時光的家人，如果牠們生病或死亡，飼主都會非常傷心不捨。英國一對夫妻飼養了一隻拉布拉多，牠在18個月前被診斷出罹患白血病，雖然病情一度好轉，但幾周後又復發，夫妻倆知道愛犬所剩時間不多了，只能陪著牠做最愛的事情，在牠生命最後努力創造更多美好的回憶。

綜合外媒報導，57歲的卡洛斯（Carlos Fresco）和妻子在倫敦經營一家旅館，並且養了一隻10歲的拉布拉多蒙帝（Monty），然而18個月前，蒙帝被診斷出罹患白血病，雖然經過化療後病情一度好轉，但8周後卻又復發，病情迅速惡化，夫妻倆心裡非常明白，蒙帝在這個世界上的時間不多了。

蒙帝還沒生病前經常和夫妻倆一起爬山，還曾3度跟著主人們一起登上布雷肯比肯斯山脈（Brecon Beacons）的頂峰，這裡是蒙帝最喜歡的地方，卡洛斯為了讓愛犬在生命的最後還能留下許多美好的回憶，決定帶著牠再次前往山頂欣賞美景。

但因為蒙帝體力變得非常虛弱，無法獨自行走，卡洛斯從朋友那裡拿了一台獨輪推車，在裡面舖滿毛巾、毯子，還擺了一隻跳跳虎玩偶，最後再將牠抱進推車中，開始這一趟「最後一次的冒險」；他們一路上遇到了許多熱情的登山客，在得知蒙帝的病情後都主動表示要幫忙推推車，卡洛斯對此非常感激，最後在眾人的接力幫助下，終於帶著蒙帝登上山頂，一起欣賞遼闊的美景。

令人難過的是，蒙帝還是不敵病魔，在6月21日一早去世，卡洛斯夫妻雖然不捨卻也相當釋然，感嘆地說：「這個小傢伙觸動了很多人的生命，每個接觸到牠的人都會露出微笑，然後開始思考『或許生活沒那麼糟糕』」，他也透露蒙帝總是在一旁等候，當事情進展不順利時，就會主動上前給予安慰，「小傢伙堅持到了父親節以後才走，現在終於能安息了」。