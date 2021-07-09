在東南亞被譽為「水果之王」的榴槤，民眾評價兩極，有人覺得奇臭無比，避之唯恐不及，但對於癡迷的人來說卻是人間美味，尤其是冷凍後再吃，口感更是一絕。網路上日前瘋傳一段影片，只見一名任職於水果行的短褲妹刀法如神，10秒內對著榴槤劈砍21刀，展現極速開榴槤的絕佳技藝，讓顧客驚呼連連。

影片中可見，一名穿著黑色上衣的短褲妹，戴著口罩和手套，俐落的拿起榴槤，持刀劈砍，並且透過不斷轉動榴槤，確保每一刀都能準確的劈在正確位置上，最後再將榴槤放置在桌上用手撥開，10秒連砍21刀的「極速開榴槤」過程，讓一旁的顧客不斷發出驚嘆聲。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，如今短褲妹也被起底是馬來西亞霹靂州怡保市一間水果店的員工，店家粉絲專頁有不少榴槤貼文和相關影音。

榴槤原產於馬來西亞、印尼等東南亞國家，獨特之處在於其濃重的氣味和碩大且布滿硬刺的球狀果實，成熟後的果實長度可達30公分、直徑達15公分，果肉嫩甜，似冰淇淋，現已人工引種栽培於泰國、越南等熱帶地區。

被譽為「水果之王」的榴槤，無論是熱量或營養價值都相當高，每100公克的榴槤，熱量就有162大卡，加上鉀含量相當高，所以糖尿病、腎臟病患者及肥胖者應適量，血壓高、心律不整的人也要注意。