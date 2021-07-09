大陸廣東有一名飼主日前帶狗出門散步，但走到隔壁鄰居的屋前時，2隻愛犬竟對一旁的排水管狂吠，甚至久久不肯離開，讓她覺得不對勁，靠近才聽到管子內傳出微弱的嗚噎聲，隨後與房東合力將排水管切開，才發現裡面竟有一隻小貓。

廣東珠海一名李姓主人養了2隻黃金獵犬，日前她出門遛狗時，經過隔壁鄰居的房屋前，愛犬突然停下腳步，跑到鄰居的排水管狂吠，讓她感到相當困惑，便靠近排水管查看，發現裡面竟傳出陣陣嗚噎聲，推測裡面可能有動物受困，隨即與房東聯繫。

房東得知後，便決定將排水管割開，發現小貓卡在2樓拐彎處的排水管裡，最終成功將被困貓咪救出。李姓飼主表示，從房東那得知，小貓的主人住在5樓，是一名准備考研究所的大學生，「由於他忙於讀書，根本無暇照顧小貓，飼主當天因為去學校了，將貓留在家，導致牠溜出來，受困排水管一整天」。

小貓被救出後，主人帶牠至獸醫院做檢查，所幸僅有輕微擦傷，並無大礙，之後主人將貓帶回家，用注射器餵牠補充營養。此段影片曝光後，不少人驚嘆黃金獵犬有靈性，「汪汪隊又立功」、「如果狗沒有發現，這隻可憐的小貓會多絕望啊」、「狗真是對所有生物都非常友好」、「阿金有當搜救犬的潛質」。