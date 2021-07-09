大陸福建有一名女子光天化日之下醉倒路邊，雙腿大開的躺在一處停車場上呼呼大睡，引來不少路人圍觀，其中有兩名阿伯看似想幫忙，卻又遲遲不敢上前，最後還是轉頭離開現場，徒留女子在原地酣睡。

綜合陸媒報導，福建省莆田市一名年輕女子醉倒路邊酣睡的照片在網路瘋傳，畫面中可見，一名身穿白色上衣、黑色短褲的女子，醉倒在一處戶外停車場，並且雙腿大開的躺在地上酣睡，腳上的鞋子脫在一旁，就連左腳的襪子也褪去一半。

當時有兩名阿伯碰巧路過，看見女子醉躺在地，似乎想上前幫忙，卻又不敢幫，擔心幫了她後會招人誤會，惹上是非，便站在一旁圍觀，沒有採取任何行動，直到另一名熟人走向他們打招呼，三人才一起離開現場，不過阿伯臨走前還回頭看了一眼躺在地上的女子，似乎有點不放心。

畫面曝光後隨即掀起熱議，其中更有一名自稱知情的網友表示，該名女子在網路上遇上詐騙，被騙了感情，還被騙光積蓄，對方甚至引誘她網路借貸，當女子發現受騙後萬念俱灰，只好去買醉，希望酒醒後是一場夢。

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