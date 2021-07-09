熊竟然與狗當朋友！美國佛蒙特州一名媽媽在家做飯時，突然被鄰居告知，其愛犬正在與熊玩，嚇得她趕緊查看後院的監視器，發現愛犬身旁緊跟著一隻黑熊，牠們竟還玩起你追我跑的遊戲，期間黑熊甚至開心到站了起來，形成非常有趣的景象。

根據《每日郵報》報導，薩金特（Jenn Sargent）上個月底在家做飯時，鄰居突然造訪，告知其後院出現一隻黑熊，而且正在與她飼養的德國牧羊犬詹姆森（Jameson）玩，薩金特當場嚇壞，趕緊查看後院的監視器，果真看到一隻黑幼熊。

而黑熊與狗似乎變成了朋友，緊跟在詹姆森身後蹦蹦跳跳的，期間甚至開心地站起來，似乎在跳舞一樣，心情看起來非常好，而詹姆森也非常喜歡與熊玩，期間不斷搖著尾巴，所幸黑熊玩了7分鐘後，便逕自離開，兩方都沒有受傷，薩金特才鬆了一口氣，表示居住在佛蒙特州如此多年，過去從未見過這種事情。

薩金特提到，「這段影片看起來很溫馨，但當時我其實很緊張，所幸我的孩子並沒有在後院玩，愛犬也未因此受傷，而詹姆森那時似乎正在找牠的球」，不過詹姆森其實有強烈的領地意識，遇陌生人闖入時會狂吠對方，所幸當時牠並沒有與黑熊起衝突。當地居民則表示，這隻幼熊經常在附近出沒，先前還看過另外一隻體型較大的熊，推測應該是幼熊的母親。