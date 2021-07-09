孟加拉一間農場裡有一頭23個月大的牛，身高僅20英寸（約50.8公分），比山羊還要矮，飼主聲稱牠是「世界上最小的牛」，由於牠的體型非常小，因此讓當地民眾非常好奇，儘管目前正值疫情期間，仍有不少人至農場參觀。

根據《每日郵報》報導，孟加拉達卡（Dhaka）附近的農場「Shikor Agro」裡，飼養了一頭23個月大的不丹牛（Bhutti Cow）「拉尼」（Rani），身高僅20英寸（約50.8公分）、體重只有57磅（約26公斤），農場經理霍拉德（Hasan Howladar）稱牠為「世界上最小的牛」，目前已向金氏世界紀錄提出申請，認為牠能打破印度矮牛曼尼齊亞姆（Manikyam）創下的61​.1公分紀錄。

霍拉德提到，2020年他們從孟加拉西北瑙岡縣（Naogaon District）的另一處農場買下「拉尼」，當時牠連走路都有困難，進到農場後非常害怕其他牛隻，因此農場便將「拉尼」與牛群分開單獨飼養，「拉尼吃的並不多，每天只吃兩餐，以麩皮和乾草為食，牠喜歡在籠子外散步，當我們抱著牠時，拉尼看起來非常開心」。

達卡一名獸醫師伊斯蘭（Sajedul Islam）表示，「拉尼是近親繁殖的產物，因此不太可能再長大了」。而「拉尼」的消息曝光後，在短短3天內，吸引1.5萬人來朝聖，也讓霍拉德相當頭痛，表示未來將會管控人數。此外，伊斯蘭宰牲節（Eid al-Adha）即將到來，外界也擔心「拉尼」恐被賣掉獻祭，但農場對此表示，目前沒有計畫要將拉尼賣出。