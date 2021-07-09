新冠肺炎肆虐全球，接種疫苗成了當務之急，不過世界各地施打疫苗後產生的副作用事件頻傳，甚至有人因此喪命，讓民眾卻步。不過日前有位自稱是A罩杯的貧乳妹聲稱，接種完輝瑞BNT疫苗後，胸部竟然激增2個罩杯，讓她笑得合不攏嘴。

根據《太陽報》報導，國外一名年輕女子瑪雪（Elle Marshall）近日在抖音（TikTok）帳號「@ellemarshalll」上傳影片，聲稱自己接種輝瑞BNT疫苗後1到2周內，乳房開始脹大，如今已從A罩杯升級為C罩杯，「我一直過著只有A罩杯的人生，沒想到注射輝瑞之後，讓我的胸部幾乎脹大了2個罩杯！」

影片曝光後已突破150萬點閱，不少網友看了後打趣笑說這個「副作用」無非是接種疫苗的最大誘因，但也有人認為這只是短暫的現象，甚至懷疑疫苗是否真的會影響女性生理期、賀爾蒙或是生育問題。

對此，英國醫師賈維絲（Sarah Jarvis）表示，目前沒有科學證據證明疫苗會影響生育狀況。針對英國有逾1.3萬女性反映，施打疫苗後經期因此產生變化，賈維絲認為，即便女性沒有接種疫苗，經期改變也是經常會發生的狀況，因此無論是經期改變或是胸部變大，都可能只是巧合，或是心理作用。

賈維絲也直言，許多女性自稱接種疫苗後胸部變大，只是為了吸引大眾注意力而編造的謊言，完全缺乏科學證據，並強調「接種疫苗與生育之間絕無科學關聯，事實上，在疫苗試驗期間，施打真的疫苗與安慰劑的兩種組別之中，受孕的女性人數幾乎相等。」