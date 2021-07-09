美國有一名女網友在抖音透露，她是如何增添夫妻生活情趣，為了取悅丈夫的方式之一，就是讓母親與丈夫進行親密接觸，隨後更拍影片證實，只見丈夫熱情的抱著岳母，而此影片曝光後，讓不少人直呼太誇張，還有人表示岳母保養非常好。

根據《太陽報》報導，一名女網友「milliesellers411」在抖音（Tik Tok）表示，「你知道如何讓我的男人開心嗎？那就是讓他和我媽媽玩」，只見一名自稱女網友媽媽的美魔女站在其身後，隨後丈夫走進鏡頭，熱情的抱著女網友的媽媽，攬著對方的腰部，三人感情看起來似乎非常親密。

由於這種行為過於開放，讓不少國外網友看傻眼，該段影片目前累積1160萬人次觀看，也震驚社群網路媒體，許多人表示「這種開放式關係我無法接受」、「美魔女辣媽比女兒還正」、「毀三觀啊！希望他們3個人只是在開玩笑」、「這種嫩妻實在是太邪惡了」、「如果這是真的，他們應該是看心理醫生，實在是太不正常了」。

目前尚不清楚，「milliesellers411」所言是否為真，她只在抖音上表示「不要批評我的生活」，日前還拍影片表示，自己不介意3P生活，只見她與一對夫妻躺在同張床上，更提到她正在與他們玩「三人行」，同樣也是讓人無法接受，還有人說「你的這2段影片，已經震驚全世界了，我很好奇你之後還會做出什麼事情」。