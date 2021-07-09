美國佛羅里達一名野生動物攝影師，日前至奧蘭多附近的自然保護區進行拍攝，期間拍到一隻剛捕到魚的魚鷹，飛到電線桿上欲享用美食，沒想到另一隻紅翅黑鸝竟飛了過來，完全不在乎對方比牠大隻，竟大膽地站在魚鷹的背部，形成非常有趣的畫面。

根據《The Dodo》報導，野生動物攝影師羅林（Ken Rohling）日前至奧蘭多旅行，期間經過阿波普卡湖（Lake Apopka），發現附近一根電線桿上，站了一隻魚鷹（osprey），爪子裡抓了一條魚，似乎正要享用，因此羅林便停下腳步觀察，豈料下秒吸引一隻紅翅黑鸝（Red-winged blackbird）靠近。

羅林表示，「魚鷹應該很靠近紅翅黑鸝的巢穴，牠們的領地意識非常強烈，當時紅翅黑鸝正準備展開攻擊，不斷地用爪子拔魚鷹的羽毛」，紅翅黑鸝相當勇猛，不管對手的體型是否比牠大隻，只要有任何鳥飛到牠的巢穴附近，牠就會使出各種手段趕走對方。

魚鷹起初完全不想理會紅翅黑鸝，只是揮動翅膀想將對方趕走，紅翅黑鸝見拔毛作用沒有效果，牠便站在魚鷹的背部，好像把對方當成衝浪板，過了15分鐘後，魚鷹受不了紅翅黑鸝的干擾後便離開。羅林提到，紅翅黑鸝不只會攻擊魚鷹，就算面對體型更大的白頭海鵰（Bald eagle）及紅尾鵟（Red-tailed hawk）也不怕。