@2211ttl meowing like crazy and looked like he was being pet. seriously looked like he was sniffing something and nothing was there! before bed too scared me. ♬ original sound - WatsonT

國外一名女網友沃森（WatsonT）日前捕捉到自家愛貓對著空氣進行詭異互動，彷彿被一隻無形的手撫摸著，驚悚畫面嚇得她當晚睡不著覺，影片曝光後隨即掀起眾人熱議。

根據英國《每日星報》報導，沃森當時在床上看電影，不料床前的愛貓卻不斷將頭伸向空中，對著空氣撒嬌，甚至一度將背由上往下移動，呈現「被撫摸」的姿勢，但房內根本沒有其他人，嚇得她拿起手機將眼前詭異畫面拍了下來並上傳至抖音（TikTok），「牠看起來像在嗅聞某種東西，但那裡什麼也沒有！」沃森事後更發現，愛貓只有在那個房間才會出現詭異的行為。

影片曝光後累計逾120萬次點閱，不少網友驚覺貓咪舉動不對勁，紛紛留言直呼「貓咪把背部朝尾巴收緊的方式，不僅怪異而已，這絕對是被無形的撫摸了」、「我認為那隻貓在告訴妳一些事情，妳可能需要找人幫忙或是搬家」；也有人開玩笑表示「如果我是鬼的話，我一定也會跑去亂摸別人家的貓」。

另外對於有網友猜測貓咪可能罹患神經方面的疾病，才會出現上述詭異舉止，但沃森表示，將愛貓帶去獸醫院進行詳細檢查，並沒有發現任何異常。