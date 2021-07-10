人間處處有溫情！大陸山東青島一名工程師日前與朋友至酒吧看歐洲盃，期間被迫臨時加班，他只好抱著筆記型電腦，坐在店家門口改程式，豈料一名外送員經過，發現工程師神情非常崩潰，便上前主動關心，甚至還幫忙改代碼，這一段影片在微博瘋傳，不少人覺得很暖心，但也有人質疑其真實性。

綜合陸媒報導，青島一名男子日前與朋友至酒吧看歐洲盃，期間多次離席接電話，疑似是工作上的問題，最終他更抱著筆記型電腦走出來，坐在較安靜的店門口加班，店家受訪時表示，「那位年輕人一直被電話打斷，好像是工作方面的事，可能是看不上球賽著急，一下子情緒就崩潰了」。

酒吧店員提到，當時正好有一名外送員來送餐，看到男子崩潰的坐在門口，便主動上前關心，了解狀況後，他二話不說就坐了下來，並接過電腦，似乎是在幫對方修改代碼，「我們也是看了監控才發現，心裡真是心酸，都不容易」，由於覺得畫面非常溫馨，因此便分享至網路上，意外引發討論。

不少人感動地說，「萬能的外送員，沒兩把刷子還不敢外送」、「不得不說外送員個個臥虎藏龍啊！」、「感同身受，只要一出門手機轟炸不停，大晚上的頭痛到要爆炸，還得把工作做完才能躺下」，但也有人質疑其真實性，「坐馬路旁隨便攔個人，就能幫忙處理問題了？真把寫代碼當成修水管了」、「隨便讓陌生人碰工作電腦，不怕洩露企業內部機密嗎？」。