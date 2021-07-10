不少人對蛇避之唯恐不及，一想到就頭皮發麻、坐立難安，日前就有一名日本網友發現家中冷氣室外機上竟然垂掛著一條長度驚人的蛇殼，讓他相當不知所措。

根據日本媒體《Jタウンネット》報導，日本一名網友日前在推特帳號「@k10_m」PO出一張照片，並透露在千葉縣三武市的父母家中，看見一條超長的蛇殼垂掛在冷氣室外機上，乍看之下就像是一條膚色的格紋絲襪，粗估至少有150公分左右，代表住家附近有一條這麼長的蛇四處流竄著。

原PO表示，友人曾說在玄關附近看見一條大蛇，推測應該就是同一隻，儘管他自己不曾看見巨蛇出沒，但怕蛇的他光是看到這麼長的蛇殼就覺得噁心、坐立難安，不知道該如何是好。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「遇上大物了啊」、「這麼長一條好驚人」、「這應該是日本錦蛇吧」、「這麼長不會是毒蛇，放心吧」、「脫得挺漂亮的」；但也有人出言安慰「據說蛇殼可以帶來財運喔」、「有蛇代表有財運」、「把它放到錢包裡吧」。