國外一名網友日前至夏威夷茂宜島賞鳥，期間發現一隻鳥飛過去，他便趕緊拿起相機拍攝，沒想到查閱照片時，他不禁笑了出來，照片中的鳥乍看之下，彷彿是一隻擁有貓臉的蝙蝠，而有趣的視覺錯覺，也讓他的PO文獲得5千個按讚數。

根據《The Dodo》報導，懷特（Bob White）日前至夏威夷茂宜島（Maui）的「海勒卡拉國家公園」（Haleakala National Park）賞鳥，期間看到一隻「夏威夷雁」（Nene）飛過去，他便趕緊拿出相機拍攝，之後他檢查照片時，發現自己拍到一隻擁有貓臉的蝙蝠，讓他看了非常震驚。

懷特仔細看照片後，才知道自己被騙了，他其實是拍到夏威夷雁的背面，由於角度的關係，讓人誤將牠的尾部看成頭，而其頸部反而變成尾巴，有趣的是，尾巴與腳乍看一下好像貓臉，形成非常有趣的畫面，懷特不禁表示，「後來我看照片時，竟覺得這是一隻長有貓頭的鳥，儘管我知道真相，但第一眼還是會看錯」。

懷特也將照片分享至臉書粉專「Crap Wildlife Photography」，獲得5千人按讚，不少網友也被騙，而懷特也提到，小時候與父親玩填字遊戲時，經常看到「nene」這個字，因此就對夏威夷特有的雁鳥非常好奇，所以才會特地至此賞鳥。

夏威夷雁又名黃頸黑雁，是夏威夷州的州鳥，牠們僅分布於茂宜島、考艾島及夏威夷島，過去數量很多，1778年英國海軍上校詹姆士·庫克（Captain James Cook）到達夏威夷時，夏威夷雁數量約2.5萬隻，但隨著入侵的掠食者增加，導致數量在1952年時只剩約30隻，最終靠人工繁殖及引進才使牠們的數量回升至800隻。