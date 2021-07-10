遊客日前至澳洲坎培拉的動物園參觀，期間走到獵豹區時，發現柵欄裡竟出現一隻狗，齜牙咧嘴的對獵豹狂吠，反觀獵豹卻格外冷靜，完全不理會狗的咆嘯，只是無奈地舉起爪子試圖趕走對方，形成非常有趣的景象，而狗似乎並不害怕，沒有離開的打算，驚悚過程也讓遊客忍不住為狗拉了一把冷汗。

根據《每日郵報》報導，日前有遊客至坎培拉的動物園「National Zoo and Aquarium」遊玩，走到獵豹區觀賞時，發現柵欄裡出現一隻狗，不斷地對躺在地上曬太陽的獵豹狂吠，期間還搖著尾巴在獵豹附近閒晃，看起來是想跟對方玩，反觀獵豹完全不理會，只是傻楞楞地看著對方，偶時舉起腳想將狗趕走。

驚悚過程也讓遊客看了驚呼連連，推測狗應該是園方安排進柵欄的，與獵豹可能是從小一起成長的夥伴。而類似狀況並不少見，美國聖地亞哥動物園就曾發現，圈養獵豹會導致牠們情緒焦躁，因此不少動物園會讓狗成為獵豹的夥伴，幫助牠們減少焦慮，美國更是多達15間動物園，利用此方式圈養大型貓科動物。

根據《國家地理》指出，大型貓科動物與狗相處時，有助於牠們放鬆心情，獵豹們會模仿狗的行為，使牠們更加社會化。而獵豹因氣候改變、人類狩獵及自然棲息地遭破壞等因素，導致其數量越來越少，再者獵豹繁殖成功率低，因此過去至少面臨2次滅絕危機。