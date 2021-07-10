現代人生活步調緊湊，加上泡麵口味多樣、料理快速，是許多人的果腹首選。不過日前卻有網友發現，碗裝泡麵竟藏著一個小巧思，讓他十分驚喜，不禁直呼「吃10年都沒發現！」

原PO日前在《Dcard》PO文指出，先前曾在超市買了一碗日本泡麵，回家後才發現紙碗內緣竟有「注水線」的貼心設計，讓他又驚又喜，「當時的我像是發現了新大陸一樣，然後乖乖把水加到注水線」。原PO接著提到，當下除了滿滿的崇日心態之外，也不禁暗自心想，「為何要把『有注水線』寫出來，只要眼睛沒壞，都看的到吧」。

直到他近日買了台灣碗裝泡麵，打開後發現原來也有「注水線」，這才讓他當頭棒喝，「原來有注水線嗎？意思是我吃了快十年都沒發現嗎？」回想起當初那碗日本泡麵，讓原PO不禁慚愧表示「抱歉，我現在清楚知道為何要標示『有注水線』了，我就是那個眼睛壞去的。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「我也不知道有注水線」、「一直都有，有些外面包裝上也有標記」、「每次加到那條線對我來說都太鹹了，我都會再往上加」、「我每次加水只淹過麵體，我太重口味了」；但也有人出言緩頰「我現在在吃的就沒有」、「不是每碗都有注水線，所以不知道正常啦」。