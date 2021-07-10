日本一名女網友養了2隻幼貓，一日她至美容院整理頭髮，豈料回到家後，疑似外型與之前差太大，其中一隻貓瞬間不認得主人，甚至氣得豎起貓毛，彷彿變成一隻刺蝟，讓主人看了哭笑不得。

日本飼主「ロイとメイ」養了2隻幼貓，都僅3個月大左右，分別是短毛貓Roy及曼赤肯貓May，由於牠們經常做出讓人會心一笑的舉動，因此飼主也常在推特分享愛貓的日常，一天主人至美容院整理頭髮，稍微將頭髮修短，並將髮色從淺棕染為深色，豈料回到家後，Roy竟然嚇到當場炸毛。

主人模樣疑似前後差異太大，Roy似乎不認得主人，竟驚嚇到秒炸毛，前腳甚至還伸出爪子，眼神變得相當銳利，彷彿是一隻受驚的刺蝟，讓主人看了哭笑不得，並將其模樣拍下po到推特帳號@roy_and_may，表示「這是一隻不接受飼主的小貓」，吸引24萬人按讚。

主人「ロイとメイ」表示，除了外型改變之外，她當時還飄散美容院的味道，因此愛貓無法透過氣味辨識主人，不過之後Roy還是有認出她，沒過多久，就不斷跑到她身上狂蹭。此PO文曝光後，不少人笑著說「主人的人臉辨識系統失效了」、「小貓怎麼連戰鬥姿勢都這麼可愛」、「炸毛時好像一隻小老虎」。