大部分的人租屋或是買房都很忌諱凶宅，但也有大膽的人完全不在意。外國一名網友日前和未婚夫買下了一棟新房，直到簽約前他們才知道這是一間凶宅，但2人還是不信邪地搬了進去，沒想到當天晚上女網友就做了詭異的夢，夢裡有一個小女孩從衣櫃中拿出一串紅色念珠項鍊，然而她醒來後還真的在同一個衣櫃裡發現了相同的物品。

根據《LADBible》報導，外國女子吉娜（Gina Soave）日前在TikTok上分享恐怖經歷，她和未婚夫去年8月買了一間新房，然而一直到要簽約的時候，他們才知道這間房子過去曾發生過命案，是一間「凶宅」，吉娜雖然心裡有些毛毛的但沒有太過介意，還是和未婚夫一起搬了進去。

沒想到入住第一晚吉娜就做了一個詭異的夢，在夢境中吉娜坐在公園的長椅上，看見遊樂區有一個小女孩正在玩耍，不久後小女孩便走向吉娜並握住她的雙手，詢問她：「我可以給妳看個東西嗎？」，吉娜雖然覺得有些奇怪，不過猶豫片刻後還是答應了。

接著場景瞬間移動回吉娜的新家，小女孩帶著吉娜來到衣櫃旁，想給她看爸爸送給自己的東西，於是打開了衣櫃門，裡面幾乎空無一物，只有一串紅色念珠項鍊放在架子上。夢醒了之後，吉娜為了確認夢境的真實性，她立刻來到同一個衣櫃前，沒想到竟真的找到了相同的項鍊，讓她瞬間感到毛骨悚然。

吉娜也透露，在這天之後她經常會被「砰」一聲打開的門，或突然亮起的電燈嚇到；不少網友看完影片以後都嚇壞了，紛紛要吉娜趕快搬離那個房子，「有念珠代表以前曾有惡魔住在這裡，快跑啊！」、「最好的做法就是千萬不要碰那個念珠」、「快點搬出去吧，我光看完影片就全身起雞皮疙瘩」。