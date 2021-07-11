美國一處遊樂園日前傳出一起離奇的死亡意外。一名媽媽帶著兒子來遊樂園乘坐雲霄飛車，卻在半途突然昏迷在座位上，到站後依然喚不醒，緊急送往醫院急救仍宣告不治身亡。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自俄亥俄州的47歲女子楊科維琪（Dawn Jankovic），6月4日帶著兒子前往印第安納州聖塔克勞斯（Santa Claus）主題樂園「Holiday World & Splashin’ Safari」遊玩，而身為雲霄飛車的愛好者，當天她也陪著兒子一同挑戰園內的雲霄飛車「The Voyage」。

這座大型的遊樂設施，軌道長度共1.9公里、垂直高度達52.7公尺、最高時速可達108.4公里，受到不少民眾喜愛。但楊科維琪搭乘坐到一半時突然昏厥在座位上，她的17歲兒子岡納麥爾可（Gunnar Merker）發現後不斷呼喚她，到站後依然沒有反應，園方緊急通報警方並將她送往醫院急救。

不料，經過醫生的搶救仍然無效，宣告死亡。近日進行解剖驗屍才發現，楊科維琪疑似不適應雲霄飛車的乘坐力，造成後外側胸腔動脈撕裂、體內嚴重出血，與機器故障、設施問題並無關係，因此判定為意外死亡。突如其來的噩耗，也讓家人始終無法相信，早上看起來一切正常的人，竟然會因此失去生命。