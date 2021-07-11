爸爸在帶小孩時經常會做出一些讓旁人哭笑不得的舉動，就連動物們也不例外！近日網路上流傳一段東方蜂鷹父子的搞笑影片，當時爸爸正叼著青蛙餵食幼鳥，豈料到嘴的獵物居然「溜了」，突如其來的意外讓父子倆都看傻了眼。

致力於台灣猛禽保育的「台灣猛禽研究會」，本月10日在臉書粉專PO出了一段逗趣的影片，畫面中一隻雄性東方蜂鷹「雄黃」叼著一隻青蛙回到巢穴，打算餵食幼鳥「小粽子」，而小粽子也聚精會神地盯著食物，準備享用美味的大餐，然而這隻青蛙卻趁著雄黃不注意的時候，往旁邊奮力一跳，瞬間就消失在畫面當中。

對於這場突如其來的意外，這對父子感到相當震驚且傻眼，雄黃探出頭往青蛙跳下去的地方觀察，似乎還有些不可置信，而小粽子見「到嘴的肉飛了」，又要再餓肚子好一段時間才能吃飯，只能氣憤地露出哀怨的眼神盯著爸爸看。

不少網友看完影片全都笑翻了，紛紛留言：「這一客活蛙餐太新鮮了」、「阿爸是不是東方蜂鷹界的廣志啊」、「雄黃很喜歡青蛙欸，他好幾次都被青蛙欺騙感情」、「寶寶傻眼，寶寶不說」、「爸爸果然都不會顧小孩」、「蛙可殺不可辱！」。

還有經常收看東方蜂鷹直播的網友透露，雄黃很喜歡獵捕青蛙回巢穴給小粽子吃，但卻也常常有青蛙從爸爸嘴邊溜走的「事故」，10日再次發生這種意外後，小粽子似乎非常生氣，在粉專影片沒有擷取到的部分，粽子竟狂啄爸爸的身體出氣，讓大家都覺得十分搞笑。

根據「台灣猛禽研究會」介紹，東方蜂鷹（Pernis ptilorhynchus）是台灣的四種大型森林性猛禽之一，因為會捕食胡蜂、蜜蜂等蜂類而得名。而東方蜂鷹不同於一般的猛禽多由母鳥照顧幼鳥、公鳥負責打獵，牠們父母的工作分配上比較平均，母鳥會外出打獵、公鳥也會餵食幼鳥。