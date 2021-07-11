越南街頭近日發生一起誇張的抓姦案件，一名男子日前帶著小三外出遊玩，被正宮逮個正著，雙方爆發激烈的衝突，正當男子準備載著小三開車離開現場時，正宮竟跳上引擎蓋擋車，男子見狀卻沒有停止動作，反而加速試圖將正宮甩開，讓現場圍觀民眾相當傻眼。

根據越南當地媒體的報導，越南清化一名男子在7月6日時，開著紅色轎車載著小三開心出遊，沒想到卻在約會地巧遇自己的妻子，讓妻子氣得衝過來質問兩人的關係，隨後這對夫妻就在路邊大吵了起來，引起路過民眾圍觀。

眼見兩人越吵越激動，男子乾脆不理正宮，打算開車載小三逃跑，正宮為了阻止丈夫離開直接趴上引擎蓋，要求小三下車理論，並不斷大罵兩人的姦情。男子被越說越憤怒，一怒之下竟毫不留情的狂踩油門，加速狂飆試圖將妻子甩下來，妻子則是趴在引擎蓋上不斷呼救。

現場雖有不少人騎車追去試圖救下正宮，無奈追了幾公里依然不敵汽車的速度，只能眼睜睜的看著車子離開。過了一陣子之後，正宮疑似體力不支放手，被車子拋出去重摔在地，男子才停下車查看，並憤怒的給正宮一個巴掌，正宮竟然一邊哭著，一邊赤腳衝向副駕駛座，打算繼續找小三算帳。

雖不知道這對夫妻最後結果如何，但影片曝光後依然吸引網友討論，紛紛留言「這位正宮看來也是不要命」、「明明就是你老公外遇幹嘛賠掉自己」、「這男的根本不管正宮是死是活」、「這種男的不要也罷，何必搞死自己」。★中時新聞網關心您：危險動作，請勿模仿！