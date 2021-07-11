澳洲一名網友近日外出釣魚時，在海水中看見一條鱷魚緩慢游過，神奇的是牠的身後竟還有一隻石斑魚尾隨，讓網友感到相當不可置信，更直言這隻石斑魚很笨，不過當地魚販一看就認出了石斑魚的身分，表示這隻石斑魚會這麼大膽的原因，是因為牠體型太過巨大，鱷魚根本無法吃下牠，導致牠完全沒有天敵。

根據《每日郵報》報導，澳洲一名網友在論壇《Reddit》上PO出一段影片，日前他前往北昆士蘭的道格拉斯港（Port Douglas）釣魚，行經一座橋上的時候，他看見下方的水裡有一條長約4公尺的鱷魚緩慢游過，神奇的是有一隻體型巨大的石斑魚似乎不怕危險，居然緊緊地跟在鱷魚身後，讓這名網友覺得十分困惑，不解地問道：「愚蠢的魚，牠到底在想什麼？」。

影片曝光後很快就引起網友熱議，大家對於石斑魚的行為都感到不可思議，有些人甚至驚訝於牠巨大的體型，「最危險的地方就是最安全的地方」、「所以在影片結束後，牠有把鱷魚吃了嗎？」、「我真的沒想過會看到有魚在跟蹤鱷魚」、「哇！PO主是用鱷魚當餌在釣這隻大魚嗎？」。

不過道格拉斯港附近的人對這個畫面早就見怪不怪，魚販老闆賀弗（Lynton 'Heff' Heffer）表示，這隻巨型石斑魚被當地人稱作「喬治（George）」，今年50歲，因為巨大的體型在當地非常出名，牠的體長約2公尺、重約300噸（約136公斤），「喬治已經在這裡20多年了，牠從不會因為遇到鱷魚而閃躲」。

賀弗也指出，鱷魚在冬天的食量並不大，再加上牠們根本吃不下這麼大隻的獵物，因此比起獵食，牠們更想找到一塊溫暖的地方曬太陽，喬治可能也意識到了這一點，所以才更加大膽地在水中悠游，甚至在鱷魚身後跟蹤，賀弗也無奈笑說：「喬治真的沒有天敵」。