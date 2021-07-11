許多人相信狗十分有靈性，無論是對人還是對自己的幼崽，一旦發生緊急狀況，牠們都會想辦法找人協助。日前，俄羅斯一隻幼犬不小心跌入瀝青中奄奄一息，狗媽媽看到後相當著急，趕緊衝到人多的地方，不斷的發出哭喊聲，引起民眾注意，也順利將小狗救出。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，位於俄羅斯斯雅庫次克以北55英里（約88公里）處的一座村莊中，有隻小狗疑似貪玩，不小心跌進工地裡的瀝青坑裡，牠雖奮力爬出瀝青坑，但由於全身的毛及口鼻都沾滿了瀝青，使牠無法正常呼吸，躺在一旁的木板上奄奄一息，不斷發出虛弱的呼救聲。

母狗見狀後相當緊張，趕緊衝向一旁人多的地方，對著路人露出悲悽的表情，並不斷發出哭喊聲，讓路人感到相當奇怪，好奇之下跟著母狗前去，才發現倒在一旁的小狗，趕緊呼喚朋友一起來幫忙。

他們先是拿出裝滿水的水桶，將小狗放進水桶中做簡易的清洗，待大部分的瀝青被剝除後，他們再把小狗放進河流中再次清洗，同時通報動物救難人員前來協助。救難人員將兩隻狗狗帶回去之後，又花了3個小時才將小狗身上的瀝青全部清洗乾淨，接著餵小狗喝牛奶及注射維生素幫助牠恢復體力，而母媽媽疑似知道這群人正在拯救小狗，因此全程安靜的守在一旁觀看。

這段影片曝光後也引起網友瘋傳。狗寶寶與狗媽媽在動物救難人員的幫助之下，也得到妥善安置，並通報相關單位將瀝青坑剷除，避免又有無辜的動物受害。