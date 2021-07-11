位於韓國首爾的景福宮是許多觀光客很喜歡去的景點，它建於1394年，是朝鮮王朝的正宮。近日韓國考古團隊在景福宮的遺址內，發現了來自於150年前的大型公廁，而且還有著類似於現代化糞池的淨化系統，讓許多專家都相當驚嘆，直言這項技術甚至比當時的歐洲還先進。

根據韓國媒體報導，國立江華文化財研究所（국립강화문화재연구소）在本月8日時公布，考古團隊在景福宮南部地區進行考古挖掘時，發現了來自於19世紀中葉朝鮮高宗時期的大型公廁，這也是第一次在朝鮮王朝的宮殿內發現廁所。

據悉，這座大型公廁坐落在東宮（世子及世子嬪居住的區域）南側，是一個長方形的石坑，其長約10.4公尺、寬約1.4公尺、深約1.8公尺，公廁內約有4到5間廁所，每間可供最多10人一起使用，而廁所的底部和牆壁都是由石頭鋪設而成，防止汙水外洩，東側石牆上還設有進水口和出水口，淨化系統類似於現代的化糞池。

在遺址底部和沉積層土壤中發現了大量的寄生蟲卵，以及黃瓜、茄子等植物的種子，這些都是確認該遺址是廁所的重要證據。另外根據紀錄景福宮在1865年到1868年重建過程的《景福宮營建日記（경복궁 영건일기）》，推測這間大型公廁主要是提供給下層官員、宮女和守衛士兵，並使用長達20年之久。

對於這次的考古發現，國立江華文化財研究所所長吳東善（오동선）指出，19世紀末西方和日本就開始出現處理生活汙水的設施，然而景福宮出土的公廁可以證明，韓國在150年前就已經有類似現代化糞池的淨化系統，因此可以看做是當時在世界上獨一無二的珍貴遺物。