隨著天氣越來越熱，不少人的服裝打扮也變得越來越清涼，甚至還有人因為穿的太過裸露而發生意想不到的問題。一名土耳其知名健身網紅日前在個人社群平台上，抱怨航空公司竟然因為她的穿著打扮太過火辣而拒絕讓她登機，讓她氣得PO上網找網友評理。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名來自土耳其的26歲健身網紅丹尼斯賽皮納爾（Deniz Saypinar），因擁有精緻的五官與凹凸有致的火辣身材，在網路上逐漸打開人氣，加上她經常不吝嗇的曬出健身辣照，並分享各種比基尼穿搭而吸引超過100萬人追蹤，成為家喻戶曉的知名網紅。

丹尼斯賽皮納爾日前因獲得國際健美總會（IFBB）所頒發的職業卡認證，成為土耳其第一位獲獎女性，進而搬到美國洛杉磯定居，尋求更多的發展機會。但丹尼斯近日卻在網路上發文抱怨美國航空公司（American Airlines）不尊重她。

丹尼斯解釋，當天她在美國達拉斯/沃斯堡國際機場 （Dallas/Fort Worth International Airport），準備登上德克薩斯飛往邁阿密的班機時，竟遭到美航的空服人員以「裸體穿搭」為由阻止她登機，避免她影響到飛機上的家庭乘客，並要求她改搭隔日一早的班機，讓丹尼斯相當傻眼。

丹尼斯被拒絕登機後，立即在IG限時動態上曬出當天穿搭，並開啟直播與網友分享這個離譜的過程，甚至忍不住委屈掉淚。照片及影片中，只見她穿著一件超薄透的藕色BRA TOP搭配超高衩牛仔短褲與白色罩衫圍在腰上，大方激凸露出雙峰及腹肌曲線。

不少粉絲看到後頻頻留言為她叫屈，認為是她的穿搭自由不該被剝奪，也有不少網友認為她確實穿得太過暴露，引起雙方論戰。航空公司隨後也發出聲明表示，根據運輸業相關規定，乘客必須穿著得體才能登機，但該名乘客當天穿著太過裸露，因此才會被拒絕登機並協助她修改航班。