大陸山東警方近日接獲漁民報警，稱有一名少女被父母逼迫在無人島上求生，但生存條件太過惡劣，連火都升不起來，讓她才待2天就受不了崩潰，急忙尋求他人幫助，希望可以趕快離開荒島，警方到場後才得知，原來是因為少女平時太過叛逆，父母才會將她帶到島上「磨練」。

根據陸媒報導，這名少女今年13歲，來自四川成都，個性孤僻而且非常叛逆，平時都只待在家裡不願意出門，過著「衣來伸手，飯來張口」的生活，甚至還在去年9月輟學，父母對她感到恨鐵不成鋼，因此才會突發奇想，帶著女兒、一家人到位於山東乳山市的無人島上一起「野外求生」，想藉由這種極端的環境來磨練女兒的能力，並激發她的潛能。

雖然這對父母還有請來另一位具備相關技能且能夠保護他們人身安全的專業人士陪同，但這座無人島距離岸邊有1公里遠，島上還不通水電、長年無人居住，如此惡劣的條件之下，4人只有水和乾糧可以食用，甚至連火都升不起來，讓這名13歲少女才待了2天就崩潰，急忙向經過的漁民求助。

警方接獲通報後，立刻搭著小艇前往無人島，少女一見到警方抵達，情緒激動地上前訴苦，但不一會兒就平復了下來，而她的父母起初還不願意離開，認為這樣的教育方式確實對女兒有很大的幫助，不過在警方的勸阻之下，4人才終於搭上小艇，跟著一起離開無人島。