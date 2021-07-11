英國沿海城市有不少「惡霸海鷗」，經常會搶奪人類手上的食物，因此被不少居民視作「公敵」。近日一名英國男子在海灘附近的速食店買了食物，當他張開嘴要享用美味的捲餅時，突然從空中衝出一隻海鷗，將鳥喙塞進他的嘴裡，咬了一口捲餅後快速離開，讓男子嚇得後退了好幾步。

根據《鏡報》報導，英國女子蘇菲（Sophie Ellen McGill）日前和男性友人馬修（Matthew）一起外出，當時馬修在海灘附近的速食店購買了一份套餐，並在店外拆開包裝打算直接享用，豈料食物的香味吸引了海鷗的注意，正當馬修張開嘴巴準備咬下第一口捲餅時，突然一隻海鷗俯衝而下，將鳥喙塞進馬修的嘴裡，咬了一口捲餅後就快速撤退。

突如其來的意外讓馬修嚇得閉上眼睛、撇過頭，等到海鷗離開後他急忙將捲餅從嘴裡拿出，往後跑了好幾步，最後還盯著海鷗離開的方向，似乎有些驚魂未定。而蘇菲正巧將整個過程都拍了下來，還特地將「精彩瞬間」以慢速播放，分享到TikTok上。

影片曝光後迅速引發大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過200萬，不少人都覺得馬修的遭遇非常驚悚又搞笑，紛紛留言：「牠真的把嘴塞到妳朋友的嘴裡了！」、「我的天啊！簡直是惡夢！」、「這就是我害怕海鷗的原因」、「難怪海鷗會被稱作『天鼠』」、「如果這發生在我身上，我絕對會當場嚇死」。