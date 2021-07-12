許多父母看到家中可愛又稚嫩的嬰兒，都會忍不住想抱起來親一下，但這個「親一下」的動作卻很可能讓小嬰兒致命。美國一名年輕媽媽日前開心生下兒子後，每天細心照料，偶爾也會親吻兒子，但沒想到兒子出生才短短11天竟意外染病夭折，讓她悲痛萬分。

根據英國媒體《鏡報》的報導，來自美國北卡羅來納（North Carolina）的一名女子達科塔（Dakota Elizabeth Goss），在芒特艾里市（Mount Airy）擔任心理健康倡導人員。2019年2月26日，她與丈夫開心迎來寶貝兒子艾米特（Emmitt），從醫院返回家裡後，他們雖細心呵護著艾米特，但也忍不住疼愛的心，經常抱著、哄著艾米特，並不時親吻他的小臉頰。

但沒想到艾米特出生第6天，他們就發現艾米特的嘴角及臉部陸續出現疱疹，狀況十分不對勁，趕緊送醫治療。經醫生檢查後發現艾米特疑似被感染了單純疱疹病毒（herpes simplex virus，HSV），而傳染者很有可能就是達科塔與丈夫，不過因為嬰兒的抵抗力太弱，沒有足夠的免疫系統與病毒對抗，因此經過11天的治療還是夭折。

達科塔事後將這個悲痛的故事拍成影片，提醒所有新手父母「抱嬰兒之前一定要洗手、消毒，不要隨意的觸碰嬰兒的嘴巴，以及親吻他們，因為嬰兒沒有足夠的抵抗力抵禦病毒與細菌」，影片一曝光後吸引大批網友瘋狂轉發，紛紛留言安慰並感謝達科塔的提醒。

據了解，許多成年人其實不知道自己就是疱疹病毒的帶原者，隨意親吻或觸碰嬰兒便可能造成憾事發生，因此專家建議，成年人無論多想親近嬰兒，都一定要在觸碰嬰兒前做好清潔工作，與動物接觸後更要注意衛生，才能避免讓嬰兒因此染病。