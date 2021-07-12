大自然的世界相當奇妙，只要仔細觀察，經常可以看到許多有趣的畫面。近日一名網友在水池邊看到一對樹蛙交疊在一起纏綿，尾部還排出了許多卵泡，然而不久後卻有一隻青竹絲出現，淡定地待在搖滾區近距離觀賞樹蛙交配，似乎正在等待絕佳時機，打算將這對愛侶都吃進肚子裡。

因為當時現場蚊子太多，網友沒有等到雙方進一步動作就先離開了。(圖/翻攝自爆廢公社公開版)

這名網友近日在「爆廢公社公開版」上PO出2張照片，他透露自己在經過某處水池時，突然看見2隻樹蛙交疊趴在岩石壁上交配，尾部還排出了許多卵泡，但不久後卻有一隻青竹絲跑來湊熱鬧，從照片中可以看到，牠從水中探出頭部，整條蛇「站」得直挺挺的，在搖滾區的位置近距離觀賞這有些「兒童不宜」的畫面。

PO主看到這個有趣的景象忍不住笑說：「你們差點命都沒了，你們知道嗎？」，不過因為當時現場的蚊子太多，PO主實在忍受不了，只好先行離開，所以沒有看到這對樹蛙愛侶和青竹絲的後續發展。

許多網友看到照片以後也都覺得很神奇，紛紛留言：「不求同年同日生，但求同年同日死」、「牡丹花下死，做鬼也風流」、「死了都要愛」、「人家蛇只是在看大自然謎片，沒有要吃的意思啦」、「這個畫面捕捉真的很珍貴！」、「青竹絲：買一送一還加蛋喔」、「青竹絲還算有良心！在等待牠們結束」。