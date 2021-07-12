美國一處水族館日前發現管內所飼養的大蟒蛇「離家出走」，牠身上雖並沒有毒但身形修長、巨大，館方擔心牠會因此嚇到民眾而遭到攻擊，因此直接貼出公告休館3天，希望全民可以一起幫他們找尋蟒蛇的足跡。

根據外國媒體的綜合報導，位於美國路易斯安納州一間商場內的藍色動物園水族館（Blue Zoo Aquarium），工作人員於本月7日發現館內的動物明星黃金蟒蛇卡拉（Cara）突然消失無蹤，讓工作人員相當著急，擔心蟒蛇4公尺長的身形會嚇到商場內的民眾造成混亂，因此緊急通知商場停止營業，並通報警察與消防局協助搜尋，也在臉書上貼出公告請民眾一同幫忙，若是看到卡拉請立即與館方聯絡，不過眾人搜尋許久都沒發現蟒蛇的身影。

藍色動物園執行長斯旺森（Ronda Swanson）接受媒體採訪時，相當擔心的表示「卡拉是一條非常可愛的蟒蛇，而且牠的不見對於館方人員來說就像丟失孩子一樣著急又心疼 」。就在眾人煩惱之際，館方人員無意間在防火牆上的裂洞中發現卡拉的身影，眾人小心翼翼的扳開插頭面板，才將挨餓許久的卡拉帶回館內，也結束了這場驚魂記。

報導中指出，黃金蟒屬於「緬甸蟒」中的一種，也是世界上最大的蛇類之一，牠們擅長以纏繞致死的方式獵食鳥類、老鼠等中小型生物，但也可能吃下一隻完整的山豬，獵食範圍相當廣泛。