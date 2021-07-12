英國除了擁有各種百年城堡值得民眾遊覽外，還有一個「毒花園」吸引不少民眾前往，而且若是想入園參觀除了要有專人帶領外，還必須全程穿著防護衣，否則可能會發生意想不到的可怕後果。

根據英國媒體《鏡報》的報導，位於英格蘭與蘇格蘭交界的諾森伯蘭郡，有一個相當神祕的安尼克花園（Alnwick Garden），有別於一般的花園裡所種的玫瑰、紫羅蘭等美麗的植物，這座花園裡的一部分區域還種植了上百種的有毒植物，因此也被人們稱為「毒花園」（The Poison Garden）。

報導中指出，想要進去毒花園並沒有那麼簡單，除了在參訪前需申請專業的導遊全程陪同導覽，民眾也得穿上整套的防護衣才能進入園區內，而且禁止觸碰、聞嗅園內任何植物，因為先前曾有民眾因聞到植物散發出的有毒煙霧而暈倒緊急送醫，因此園區格外嚴格，就連工作人員平時也得穿著防護衣才能進入園區內工作，防護過程相當仔細。

園方為了避免民眾誤闖「禁區」，也特別在黑色的花園鐵門上貼出骷顱頭的圖案，並用白色的字體標註「這些植物能致死」（These plants can kill），為這座花園增添神祕又恐怖的氣氛，因此吸引不少民眾前來參觀。

據了解，安尼克花園在二次大戰時曾被捨棄，荒廢許久後才在戰後逐漸開放，而花園主人諾森伯蘭公爵夫人在當時就決定種植有毒植物，與其他的藥草花園做出區別，因此才誕生這座「全球最毒花園」。不過，安尼克花園現任園長（Trevor Jones）接受採訪時表示，設立毒花園的目的，是想讓一般民眾更深入了解有毒植物，但千萬不要在自家花園中隨意栽種，以免中毒。