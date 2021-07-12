美國阿肯色州一隻雪納瑞在10年前走失，雖然身上裝有晶片，但飼主一家不管怎麼找都找不到愛犬，然而近日動物組織在加州一間收容所發現這隻雪納瑞，掃描牠身上的晶片後得知飼主的住處，一名志工機師為了幫助他們團圓，帶著狗狗飛越2575公里，讓牠重新回到心愛飼主的身邊。

根據《每日郵報》報導，黑色雪納瑞拉素（Razzle）在2011年走失，雖然居住在阿肯色州的飼主霍德華（Howard）一家有幫牠植入晶片，但不管怎麼尋找，都還是無法將愛犬找回。幸運的是，動物組織「Pilots N Paws」本月在加州一間收容所發現拉素，掃描牠身上的晶片後得知霍德華一家的資訊，因此立刻和他們取得聯繫。

但阿肯色州和加州距離太過遙遠，拉素被送到收容所時的健康狀況非常差，根本無法承受長途的寵物託運，為了讓拉素可以重返心愛的飼主身邊，「Pilots N Paws」找到了志工機師韋德（Jeremy Wade），並在本月6日凌晨踏上了旅程，他們先飛了5個半小時到新墨西哥州加油並稍作休息，接著再飛了5個半小時才抵達目的地。

跨越了1600英里（約2575公里）的距離，拉素終於在時隔10年後重新回到飼主的懷抱，霍德華一家相當感謝一路上給予幫助的所有人，而韋德也很開心自己能夠參與這場感人的重逢之旅，「我只把自己看作是一個重要連結中的一小部分，而這個連結正在努力減少流浪動物的數量」。