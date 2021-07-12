不少人都喜歡玩刺激的遊樂設施，但這些器材卻很容易發生危險情況。美國密西根州近日正在舉辦一場慶典活動，現場架設了許多遊樂設施供遊客們享樂，然而8日晚間卻發生一起意外事件，一台遊樂設施在運行期間突然前後晃動，讓一旁的遊客全都嚇壞了，急忙衝上前用身體壓制，才避免了一場憾事。

根據《今日美國》報導，密西根州特拉弗斯市（Traverse City）近日正在舉辦全國櫻桃節（National Cherry Festival），活動現場擺放了許多遊樂設施，不少年輕男女都被「魔毯（Magic Carpet）」吸引，紛紛上前搭乘遊玩，沒想到機器並沒有確實固定在地面，運行期間突然開始劇烈地前後晃動，上方還載有許多遊客，場面十分危險。

一旁的人們見狀立刻衝上前幫忙，從影片中可以看到，大家用雙手猛拉欄杆，試圖用體重來壓制住失控的機器，工作人員也緊急停止運轉，最終所有遊玩「魔毯」的遊客都平安返回地面、無人傷亡，網友們看見影片後也稱讚這些伸出援手的路人們，覺得他們非常勇敢。

全國櫻桃節負責人珮伊（Kat Paye）表示，所有遊樂設施每天早上都會進行例行檢查，工作人員在開園前也會填寫書面報告，對於這次意外，她很感謝工作人員迅速的反應，也很開心沒有人因此傷亡。據了解，「魔毯」已經在故障第二天拆除，並送回廠商處檢查，希望能找出事故發生的原因。