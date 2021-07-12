俗話說：「吃飯皇帝大」，沒有什麼事比吃飯還重要。大陸一名男子因為涉嫌詐騙遭到警方逮捕，沒想到他為了躲避調查，竟假裝暈倒3天3夜，不管警方採取什麼措施他都堅持不醒來，直到警察在他的床邊吃了一碗牛肉咖哩飯，餓了好幾天的他一聞到香味就忍不住，終於被迫「起床」。

根據陸媒報導，湖北孝感一名男子因為涉嫌詐騙遭到警方逮捕，但他為了躲避調查，乾脆裝作昏迷，3天3夜沒醒來，期間警方採取了許多措施，包含掐人中、插尿管、上心電圖電極貼片等，他都努力苦撐過去，沒有任何反應。

豈料幾天後一名警察在男子的病房內用餐，已經餓了好幾天的他完全無法抵抗牛肉咖哩飯的香味，終於裝不下去、自己破功清醒，「暈倒的3天其實心裡是清楚的，當時好幾天沒吃，心裡還是想吃的」，最後男子向警方全盤托出，目前已經依法將他拘捕。

新聞曝光後不少網友都覺得相當荒唐，忍不住笑說：「心電掐人中，不醒裝睡翁。咖哩牛肉飯，香醒嫌疑犯」、「天大地大吃飯最大」、「你永遠叫不醒一個裝睡的人，但飯香可以」、「插尿管都能忍，也是個神人了」、「餓，果然是最讓人受不了的」、「無奇不有，果然民以食為天」。