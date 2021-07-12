隨著天氣越來越炎熱，許多人家中都開啟冷氣降溫，或是拿出電風扇直吹身體，但這個動作肯定會造成難以預料的傷害。大陸一名男子日前因天氣太熱，開電風扇朝向臉部直吹，接著就去睡覺，沒想到隔天起來竟臉部麻痺變成「面癱」，嚇得他趕緊到醫院檢查。

根據大陸媒體的綜合報導，來自大陸南寧的一名男子因天氣太過炎熱，便將掛脖式的小型電風扇掛在脖子上入睡，沒想到隔天醒來發現自己的臉部發麻、感覺遲緩，照鏡子一看才知道臉部竟然被風吹到歪斜一邊，他擔心自己是否中風趕緊前往醫院檢查。

醫生診斷後發現，男子會出現面癱的情況，是因為臉部受到電風扇長時間的吹，導致局部刺痛、麻木，甚至有些僵硬，加上現代人經常熬夜、免疫力下降，使細菌及病毒容易侵入感染，因此可能造成臉部麻痺而「面癱」。另外，醫生還表示，這種症狀在所有年齡層都有可能出現，千萬不能輕忽，若是發現相同的症狀，一定要立即前往醫院治療。而男子經過醫生兩個月的針灸治療後，情況也逐漸好轉。

報導中指出，人體的毛細孔在夏日高溫中經常處於開放狀態，所以只要吹到冷風便會使神經與肌肉收縮，而臉部神經尤其敏感，只要長時間對著風直吹，容易使臉部的血管、神經受到冷刺激而引起痙攣，進而造成神經水腫與損傷。